Marcelo pede voto de confiança à torcida do Fluminense: ‘Não para por aqui’

Marcelo disse que Fluminense lutou até o fim, porém não conseguiu a vaga na decisão do Carioca - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense está fora da final do Campeonato Carioca, depois de ficar no empate por 0 a 0 com o Flamengo, no último sábado (16), no Maracanã. Além disso, o clube igualou sua pior marca em clássicos na história, com 13 partidas sem vencer. No entanto, apesar do fim do sonho do tricampeonato, Marcelo pediu “cabeça erguida” à torcida para a sequência da temporada.

"Cabeça erguida! Infelizmente não foi como queríamos, mas lutamos até o fim. Isso não para por aqui! Vamos continuar trabalhando para melhorar e dar alegria a vocês, tricolores. Confiem", disse o lateral, em post nas redes sociais. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz se irritou ao ser questionado sobre mudanças e improvisações na escalação. Durante seu desabafo, o comandante citou os críticos como "Tudo falso tricolor com bloguezinho". Vale lembrar que o profissional escalou André na zaga e Marquinhos, de lateral-direito, no clássico diante do Rubro-Negro. Por fim, diante deste cenário, o Tricolor terá pela frente 17 dias até a estreia na fase de grupos da Libertadores. Isso acontecerá em virtude de uma Data Fifa entre os dias 18 e 26 de março. O sorteio para definir os grupos da competição continental acontece nesta segunda (18), às 20h (de Brasília).