Torcida do Trabzonspor invade gramado e briga com atletas do Fenerbahçe

O futebol turco presenciou mais um episódio lamentável e de violência. O Fenerbahçe venceu o Trabzonspor por 3 a 2, fora de casa, no domingo (17). O time visitante marcou o gol da vitória aos 42 do segundo tempo. Enquanto comemorava no gramado após a partida, um grupo de torcedores invadiu o campo, e uma briga generalizada se iniciou.

Alguns jogadores do Fenerbahçe conseguiram correr para o vestiário, mas outros tiveram que entrar no meio da briga para se defender. Os clubes não se manifestaram. A Federação Turca lamentou o episódio e disse que vai agira para que os responsáveis sejam punidos.

“Estamos em comunicação com nossos representantes e funcionários do governo. O que aconteceu nunca é aceitável no futebol, que é um jogo de amizade, paz e fraternidade. Para evitar que esses incidentes se repitam, ninguém deve ter dúvidas de que, uma vez concluídas as investigações, serão impostas as sanções penais necessárias aos responsáveis ??pelos incidentes”, disse a Federação Turca.

Além disso, durante a briga, o lateral-direito Osayi derrubou um torcedor no chão e distribuiu socos com o seu antogonista, se defendendo dos ataques. Pelo menos, 12 torcedores do Trabzonspor acabaram presos.

Aliás, a briga é mais um episódio violento ou polêmico do futebol turco na temporada. Em dezembro do ano passado, o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, foi preso por dar um soco no rosto de um árbitro no final de uma partida. Curiosamente, o juiz era o mesmo da partida entre Trabzonspor e Fenerbahçe.

