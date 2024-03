Vasco completa cinco anos sem chegar à final do Campeonato Carioca

Vasco ficou de fora da final do Campeonato Carioca ao perder para o Nova Iguaçu - (crédito: - Foto: Divulgação / Nova Iguaçu) Jogada10 Jogada10

Com a eliminação para o Nova Iguaçu, no Maracanã, o Vasco completou cinco anos sem chegar à final do Campeonato Carioca. Nesse sentido, a equipe não teve um bom desempenho diante do Carrossel da Baixada e sucumbiu com a derrota por 1 a 0, com gol de Bill. Agora, os comandados de Ramón Díaz terão pela frente 27 dias para recuperar autoestima e reforçar o elenco visando a estreia no Brasileirão, diante do Grêmio, dia 13 de abril.

Apesar da valentia e organização da equipe da Baixada Fluminense, o Cruz-Maltino entende que não poderia deixar escapar a vaga para a decisão diante de mais de 60 mil vascaínos. Era a chance de protagonizar novamente uma final, algo que não acontece desde 2019, quando mediu forças com o Flamengo e ficou com o vice.

Na temporada passada, a equipe terminou em segundo na Taça Guanabara, com 23 pontos, atrás do Fluminense, e mediu forças com o Rubro-Negro na semifinal. No entanto, após duas derrotas por 2 a 0, não conseguiu avançar e viu o rival fazer a decisão do Estadual com o Tricolor de Laranjeiras. No ano anterior, em 2022, ficou em terceiro e novamente parou no Flamengo na semifinal, com dois reveses por 1 a 0.

Últimos títulos do Estadual

Em 2021, a equipe ficou com a quinta colocação, de fora da semifinal do Campeonato Carioca. Na mesma época, a Taça Rio se transformou em uma espécie de “prêmio de consolação”. O Gigante da Colina ficou com o título desta competição ao vencer o Botafogo, nos pênaltis, com destaque para o goleiro Vanderlei. A competição, em 2020, ainda era composta por dois grupos. Assim, o Vasco ficou em quarto no Grupo B, o mesmo do Fluminense, e ficou de fora das semifinais.

Por fim, vale lembrar que os últimos títulos estaduais do Vasco foram em 2015 e 2016. Na ocasião, a equipe venceu o Botafogo nos dois anos seguidos e ficou com as taças. Em 2018 e 2019, dois vices antes do jejum de cinco anos sem chegar à decisão depois da derrota para o Nova Iguaçu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.