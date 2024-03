São Paulo consegue vaga para a Copa do Brasil de 2025

São Paulo garante vaga na Copa do Brasil de 2025 - (crédito: Foto: Mauro Horita e Rebeca Reis/Ag.Paulistão) Jogada10 Jogada10

O São Paulo perdeu nos pênaltis para o Novorizontino, neste domingo (17), no MorumBIS, e deu adeus ao Campeonato Paulista. Contudo, o Tricolor Paulista não saiu de mãos abanando. Afinal, mesmo com a eliminação, o clube conseguiu garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2025.

A Federação Paulista (FPF) tem direito a distribuir seis vagas para a Copa do Brasil. Além das cinco melhores campanhas do Paulistão, outra vaga é concedida ao campeão da Copa Paulista. Os quatro semifinalistas (Palmeiras, Santos, RB Bragantino e Novorizontino) garantiram seu lugar na competição por avançarem na competição. Por sua vez, o São Paulo conseguiu um lugar no torneio nacional por ter sido a melhor equipe com melhor desempenho, eliminada nas quartas de final.

Além do Paulistão, o São Paulo também poderia garantir uma vaga na Copa do Brasil se ganhasse a competição nesta temporada, como fez no ano passado. As outras formas seria vencer a Libertadores ou terminar no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Assim, o Tricolor evita passar um sufoco maior para brigar por uma vaga na competição ano que vem, como fez seus rivais recentemente. Afinal, o Santos não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil deste ano. Por outro lado, o Corinthians também não conseguiu a vaga via Paulistão, mas ainda tem chances.

São Paulo cai para o Novorizontino

O São Paulo era o líder do Grupo D na primeira fase do Paulistão deste ano. Nas quartas de final, enfrentou o Novorizontino, que havia se classificado em segundo. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor perdeu por 5 a 4 nos pênaltis.

