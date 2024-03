Richarlison celebra novo momento na Seleção: ‘Sou o cara mais feliz do mundo’

Richarlison se apresenta no hotel da Seleção - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Jogada10 Jogada10

O amistoso da Seleção Brasileira contra a Inglaterra, no sábado (23), em Wembley, marca um novo momento para Richarlison na Seleção. Afinal, com o recomeço da Canarinho, o atacante quer mostrar ao técnico Dorival Júnior que pode contar com ele. Assim, além de enaltecer mais um convocação, o jogador relembrou o período em que morou na cidade, quando vestiu a camisa do Watford, e falou sobre o início do trabalho da nova comissão técnica.

“Sou o cara mais feliz do mundo só por estar aqui novamente, vestindo essa camisa. Me sinto em casa. Morei aqui (no hotel em que a Seleção está hospedada) por um mês quando chegava para jogar no Watford. Aqui estou perto de tudo e estou muito feliz”, disse Richarlison para o site da CBF.

“Espero que o professor possa fazer um grande trabalho. Estou disposto a ajudá-lo. A gente tem um grande ciclo pela frente. O professor é um vitorioso e a gente vai aproveitar o máximo possível”, detalhou Richarlison sobre Dorival.

Aliás, após o desafio contra a Inglaterra, a Seleção Brasileira encara a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 26 de março.

