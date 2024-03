Leila Pereira chega em Londres para chefiar delegação brasileira: ‘Honra imensa’

Leila Pereira vai chefiar delegação brasileira em Londres - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Jogada10 Jogada10

A presidente Leila Pereira chegou, nesta segunda-feira (18), em Londres, ao lado do atacante Endrick e o zagueiro Murilo. Ela será a chefe da delegação brasileira nos amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, no dia 23 e contra a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri.

“É uma honra imensa estar aqui ao lado de pessoas tão brilhantes. Quero agradecer ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pelo convite que me deixou muito feliz. Foi o reconhecimento pelo meu trabalho que estou desempenhando no futebol brasileiro e também por ser a primeira mulher a chefiar uma Seleção Masculina”, disse Leila Pereira, que prosseguiu.

“Mais uma vez estamos inovando. Não que eu ache que a mulher é superior pelo gênero. Somos todos iguais, mas estão nos dando oportunidade. Estão nos dando oportunidade para mostramos que podemos estar aqui e onde quisermos”, completou.

Aliás, o anúncio da presença da dirigente foi feito pelo técnico Dorival Júnior, no início da entrevista coletiva que ele concedeu dias atrás na sede da CBF. No mesmo dia, ele anunciou sua primeira convocação como treinador da Seleção Brasileira.

Leila Pereira faz história na Seleção Brasileira

Leila Pereira será a primeira mulher a chefiar a delegação brasileira masculina. Ela vem fazendo grande trabalho desde que se tornou presidente do Palmeiras. A mandatária conquistou vários títulos no futebol masculino, incluindo Brasileirão da Série A, Recopa Sul-Americana e Estadual. Já no Feminino, conquistou a Libertadores e o Paulistão. Por fim, também conseguiu impulsionar a base do Alviverde, vencendo várias taças.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook