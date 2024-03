Venda de ingressos para amistoso entre Espanha e Brasil começa nesta segunda

Vini Jr em campo pela Seleção - (crédito: Foto: Joilson Marcone/CBF) Jogada10 Jogada10

Começa nesta segunda-feira (18) a venda de ingressos do setor visitante para o amistoso entre Espanha e Brasil, em Madrid. As equipes se enfrentam no dia 26 de março, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. Para os visitantes, a entrada custa 40€ (cerca de R$ 218).

O site para comprar os ingressos é: taquilla.rfef.es

Regras para garantir os ingressos

Segundo a CBF, todas as estradas são nominais, ou seja, é proibida a revenda para terceiros. Além disso, o máximo por operação é de 4 ingressos. Após efetivar a compra, os bilhetes serão entregues em formato digital (no telefone).

Mas, antes do amistoso contra a Espanha…

A partida contra a Espanha não será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira nesta data-Fifa. Afinal, no sábado, a equipe de Dorival Júnior encara a Inglaterra, em Wembley.

