Corinthians espera ter ‘reforços internos’ para o restante da temporada

Apesar de ter contratado 11 novos jogadores para a temporada, o Corinthians mira mais reforços. Só que desta vez, os novos jogadores devem chegar do departamento médico do clube. A comissão técnica de António Oliveira entende que pode receber alguns ”reforços internos” para fortalecer o elenco para o restante da temporada.

Os dois nomes principais para recuperar neste momento são o de Igor Coronado e Diego Palacios. Ambos chegaram com muita expectativa ao Parque São Jorge, mas atuaram apenas uma vez antes de se lesionarem. O colombiano, aliás, passou a treinar em campo na semana passada e estará à disposição do Timão para a retomada da temporada. Por outro lado, o meio campista terá três semanas para chegar ainda mais próximo do ideal na questão física.

Além disso, o treinador pode ter o retorno de Matheus Bidu e Paulinho. O lateral-esquerdo estava fora dos planos de Mano Menezes, mas ganhou sobrevida com António Oliveira e voltou a ser relacionado. Ele foi para o banco de reservas pela primeira vez contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil. Já o volante tem agradado no dia a dia e pode, inclusive, renovar o contrato até o fim da temporada. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho direito e deve estar à disposição para o Brasileirão.

Moscardo pode reforçar o Corinthians até o meio do ano

Por fim, quem também pode reforçar o elenco é Gabriel Moscardo. Já vendido ao PSG, o jogador está emprestado ao Corinthians até o meio do ano e pode ser utilizado por António Oliveira até o segundo semestre. Ele se recupera de uma cirurgia no pé direito.

