Dorival não dá pistas sobre primeira escalação da Seleção e lamenta perdas por lesões

Antes do primeiro treino da Seleção Brasileira em Londres, o técnico Dorival Júnior, ao lado de sua comissão técnica, cedeu uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (18). Ao falar sobre o primeiro compromisso da Canarinho nesta data-Fifa, o amistoso contra a Inglaterra no sábado, o treinador detalhou o processo de formação da equipe titular. Além disso, comentou que jogadores com participação em Copa chegam com um pouco mais de respaldo.

“Já buscamos uma formatação para chegarmos ao final de semana com uma equipe definida. Tínhamos uma pré-relação a partir da nossa chegada, e a partir daí começamos a buscar nomes pelas posições com disputas para buscar um encaixe dentro do plano de jogo a partir das características de cada atleta. Assim, tentamos ser o mais assertivo possível em busca de atletas com um bom momento e uma sequência mostrada em suas equipes”, disse Dorival.

“Jogadores com participação em Copa chegam um pouco mais respaldados, outros jovens que buscam espaços após temporadas desenvolvendo um grande trabalho em suas equipes”, completou o treinador.

Cortes na convocação

Desde o anúncio da lista oficial, Dorival precisou fazer modificações por questões de lesões. Assim, ele falou sobre essas perdas.

“Infelizmente, perdemos 14 elementos ao longo de todo esse processo. Aliás, essa pré-avaliação pode sofrer alteração a todo instante com a entrada de um ou dois nomes a partir de lesões, caída de produção. Essa lista pode ser alterada, mas focaremos neste grupo de jogadores e alguns outros que possam despontar para o mercado”, explicou.

Amistosos nesta data-Fifa

Após a partida contra a Inglaterra, a Seleção Brasileira enfrentará a Espanha, no dia 26 de março, em Madrid.

