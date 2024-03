André e Arias, do Fluminense, se apresentam às suas seleções

John Arias, do Fluminense, chega a Londres para se apresentar à seleção da Colômbia - (crédito: Foto: Divulgação / FCF) Jogada10 Jogada10

A chave para dois jogadores do Fluminense acaba de mudar. Nesta segunda-feira (18), André e John Arias se apresentaram às suas seleções para a Data Fifa desta semana.

Ambos chegaram, curiosamente, a Londres, onde as seleções de Brasil e Colômbia, respectivamente, se apresentaram para os jogos internacionais. A viagem ocorre apenas dois dias depois do Tricolor cair no Campeonato Carioca.

André chega, então, para sua terceira convocação para a Seleção principal do Brasil, sendo lembrado na primeira lista de Dorival Jr. O jogador já atuou em quatro partidas pela Canarinho, aliás, mas ainda não venceu nenhum jogo.

Ele atuou no amistoso contra Senegal (derrota por 4 a 2), em junho de 2023, sob o comando de Ramon Menezes. Depois, já sob a batuta de Fernando Diniz, disputou três partidas.

Jogou 11 minutos no empate contra a Venezuela (1 a 1), e atuou os 90′ dos jogos contra Colômbia e Argentina – derrotas por 2 a 1, e 1 a 0, respectivamente.

Dessa forma, o Brasil encara as seleções de Inglaterra e Espanha, no próximo sábado (23) e terça (26), respectivamente. O primeiro jogo é em Wembley, em Londres, enquanto o segundo acontece no Santiago Bernabéu, em Madri.

Arias invicto

Já John Arias, por sua vez, vive momento oposto. Em 11 jogos pela seleção da Colômbia, o craque não perdeu nenhuma vez. São sete vitórias e quatro empates, com direito a duas assistências – diante de Iraque e Venezuela.

Hoje com 26 anos, Arias começou a ser convocado em 2022, quando já defendia o Fluminense, aliás. Sua estreia pela seleção colombiana se deu em junho do citado ano, em amistoso contra a Arábia Saudita, com vitória por 1 a 0.

Nesta Data Fifa, a Colômbia vai a campo, assim, na sexta (22), quando enfrenta a Espanha. Depois, na terça (26), duela com a Romênia.

