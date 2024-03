Rafael celebra retorno ao Botafogo e relembra lesão: ‘Pensei em parar’

Rafael retorna ao Glorioso após oito meses - (crédito: Vitor_Silva) Jogada10 Jogada10

Após ficar oito meses longe dos gramados, Rafael está de volta ao Botafogo. O lateral-direito esteve presente na lista de relacionados da partida diante do Sampaio Corrêa. no Nilton Santos, pela Taça Rio. O jogador não entrou em campo, mas fez questão de celebrar seu retorno.

“É maravilhoso aquele friozinho na briga de novo depois de oito meses sem jogar, felicidade máxima. Foi duro, não foi fácil, mas estou muito feliz de estar de volta”, disse Rafael para Botafogo TV.

LEIA MAIS: Mazzuco se despede do Botafogo: ‘Montamos time para brigar por tudo’

Retorno ao Botafogo

Em seguida, Rafael fez uma panorama dos meses afastado dos gramados. O lateral sofreu uma lesão grave no joelho direito e precisou ser desfalque em muitos jogos do Glorioso. O jogador, dessa forma, revelou que pensou em desistir da carreira na época.

“A cabeça de jogador é difícil, pensei em parar, mas não queria parar assim. Agora estou aqui para ajudar o Botafogo a cada minuto, aproveitar meu último ano. Quero aproveitar cada segundo dentro e fora de campo”, afirmou Rafael.

Aliás, Rafael está no Botafogo desde junho de 2021 e tem vivido momentos complicados no Rio de Janeiro. O lateral chegou ao clube com uma alta expectativa da torcida, mas as lesões frequentes vêm se tornando um empecilho na passagem do jogador. O atleta tem contrato no Glorioso até o fim de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.