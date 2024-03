Após ‘férias’, Fluminense terá sequência pesada em abril; saiba

Fluminense terá de se preparar bem para a sequência da temporada - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

Após o período que ficará inativo por 17 dias, o Fluminense dará início à uma sequência bastante pesada na temporada. Logo no começo de abril, quando voltará a atuar, o Tricolor estreará na Libertadores, buscando defender o título da Glória Eterna.

O Flu descobrirá seus rivais na fase de grupos nesta segunda (18), aliás, em sorteio que acontecerá na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

E, após a estreia, começará a famigerada ‘maratona’ de jogos, que incluem duas três principais competições do calendário brasileiro. Além da citada Liberta, o Flu debutará também no Campeonato Brasileiro. E tudo isso em abril.

Como dito, a sequência terá início na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, com adversário e data exata ainda por serem revelados, no dia 3 ou 4 de abril. A segunda rodada já será, então, na semana seguinte.

Após isso, o Tricolor estreará, enfim, no Campeonato Brasileiro, onde entra para buscar o pentacampeonato. São três partidas seguidas pelo Brasileirão, outro jogo pela Liberta, e mais um do certame nacional no agitado quarto mês do ano.

Confira a sequência do Fluminense em abril

3 ou 4/4 – Adversário a ser conhecido – #1 fase de grupos da Libertadores

10 ou 11/4 – Adversário a ser conhecido – #2 fase de grupos da Libertadores

14 ou 15/4 – Red Bull Bragantino (casa) – #1 do Brasileirão

17 ou 18/4 – Bahia (fora) – #2 do Brasileirão

21 ou 22/4 – Vasco (casa) – #3 do Brasileirão

24 ou 25/4 – Adversário a ser conhecido – #3 da Libertadores

28 ou 29/4 – Corinthians (fora) – #4 do Brasileirão

Em maio, aliás, a situação não é muito diferente. Com os jogos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil (Fluminense estreia nesta fase), além de mais quatro rodadas do Brasileirão e as três rodadas restantes da fase de grupos da Libertadores. Totalizando, assim, nove jogos no período.

