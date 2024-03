Victor sobre Atlético na final do Campeonato Mineiro: ‘Momento de buscar evolução’

Victor elogiou o trabalho de bastidores do Atlético - (crédito: BRUNO CANTINI) Jogada10 Jogada10

O Atlético está na final do Campeonato Mineiro. Nos dias 30 de março e provavelmente 6 de abril, o Galo vai enfrentar o Cruzeiro na busca por mais um título mineiro. O diretor de futebol atleticano, Victor, garantiu que o momento é de apresentar evolução.

“Estamos chegando na fase final do Estadual, Libertadores, com o Brasileiro batendo na porta. É o momento de a gente buscar evolução se tivermos objetivo de conquistas na temporada”, salientou o ex-goleiro, campeão da Libertadores de 2013, à “ESPN”.

O Atlético vive fase de críticas. O futebol pouco vistoso apresentado, com momentos ruins no time de Luiz Felipe Scolari. No entanto, Victor ressaltou que o trabalho é bem feito no dia a dia.

“Temos que deixar bem claro que existe um trabalho muito bem feito no dia-a-dia. Comissão técnica e atletas trabalham diariamente de forma árdua. A gente sabe o quanto eles se dedicam para fazer o melhor. Sabemos que temos que evoluir e já é o momento de demonstrar essa evolução”, acrescentou.

Atlético é favorito?

O ex-goleiro atleticano evitou falar em favoritismo, no entanto, ressaltou que o elenco alvinegro é para disputar todos os torneios.

“Pelo elenco, pelos jogadores que temos no atual elenco, entendo que o Alético entra em condições para brigar por fases decisivas e finais da competição. Sabemos das dificuldades, mas sabemos do nosso potencial, dos nossos jogadores. Vejo o Atlético com boas condições de brigar de igual para igual”, concluiu.

