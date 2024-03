São Paulo tem recorde de receita em 2023, mas com déficit

Venda de Beraldo ao PSG ajudou na receita recordista do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo fechou o ano de 2023 com a maior receita de sua história. Apesar de um déficit de R$ 62,2 milhões, o clube gerou R$ 680,7 milhões, R$ 20,2 milhões a mais do que em 2022 – recorde anterior.

Os números são de levantamento do portal “Uol”, nesta segunda-feira (18). O presidente Julio Casares comemorou o feito, explicando que o déficit poderia ter sido ‘evitado’ com a venda de jogadores, mas que, sem eles, o título da Copa do Brasil poderia não ter vindo.

Ele também celebrou o fato da receita do último ano ser superior à dívida do São Paulo, que estaria na casa dos R$ 666 milhões. Para o mandatário, este seria um importante indicativo para o futuro Tricolor.

Confira o que o presidente do São Paulo falou na íntegra:

“O balanço de 2023 reflete uma escolha adotada pelo São Paulo na última temporada. Preferimos investir no departamento de futebol e manter jogadores. Poderíamos ter negociado mais atletas, mas qual é o valor do gol que o Nestor fez na final da Copa do Brasil? Além da premiação do torneio, os naming rights do estádio, o novo acordo de patrocínio e o aumento público são reflexos desta conquista. Esses acordos (naming rights, Superbet e fornecimento de material esportivo da New Balance) e o novo contrato de transmissão devem alavancar ainda mais nossa receita em 2024. É importante também considerar que a nossa dívida total é inferior à nossa receita anual. Esse é um indicativo importantíssimo dentro do mercado financeiro. Novidades virão”

