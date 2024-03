Vasco deseja renovar contrato do capitão Gary Medel

Vasco quer renovar com Gary Medel, seu capitão - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Mesmo em baixa, o volante Gary Medel pode renovar seu contrato com o Vasco. Aos 36 anos, o jogador é capitão da equipe e goza de prestígio com o técnico Ramón Díaz.

A informação é do canal “Atenção Vascaínos”. O jogador tem contrato até o fim de 2024, mas as partes já conversam sobre uma possível renovação contratual. O desejo é antigo, aliás, já que Medel visa seguir a carreira no Cruz-Maltino.

Gary, cabe lembrar, é dos maiores salários do elenco. Ele chegou em julho de 2023, tornando-se rapidamente titular e capitão do time. Sendo assim, um dos pilares da reconstrução do Vasco no Brasileirão, que culminou com a permanência da equipe na elite.

Nesta temporada, porém, o chileno não vem de boas atuações. Apesar de ser o quarto jogador com mais jogos como titular na temporada (dez), as últimas partidas de Medel geraram críticas por parte da torcida.

Ele tem dez jogos, todos como titular, e já soma 848 minutos em 2024, sendo o sexto jogador neste quesito dentre o elenco vascaíno. Ao todo, recebeu três cartões amarelos e um vermelho (contra o Fluminense).

