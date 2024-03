Conmebol define grupos da Sul-Americana 2024; confira chaves

O caminho inicial da Copa Sul-Americana está traçado. Em sorteio realizado nesta segunda-feira (18/3), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, foram definidas todas as oito chaves da fase de grupos da competição. Depois de bater na trave com o Fortaleza, vice-campeão em 2023, o Brasil terá sete representantes na disputa pelo título. Além do próprio Leão do Pici, a bandeira verde-amarela está presente com Corinthians, Internacional, Bragantino, Athletico Paranaense, Cruzeiro e Cuiabá.

Empatado com outras quatro equipes como maior campeão do torneio, com dois canecos, o Athletico começa a caminhada pelo tri no Grupo E, acompanhado de Danúbio, Sportivo Ameliano e Rayo Zuliano. Outro vencedor brasileiro, o Inter ficou na chave C, com Delfín, Belgrano e Real Tomayapo.

Finalista da última edição, o Fortaleza terá pela frente o Boca Juniors no D, além de Nacional Potosí e Sportivo Trinidense, cenário parecido com o do Corinthians, que pega Argentino Juniors, Racing (URU) e Nacional (PAR) no F. Eliminado na pré-Libertadores, o Bragantino caiu na chave H, com Racing (ARG), Coquimbo Unido e Sportivo Luqueño.

De volta a uma competição internacional, o Cruzeiro foi o primeiro escolhido no grupo B, encarando Unión La Calera, Universidad Católica e Alianza FC. Fechando os tupiniquins, o Cuiabá está no G, com Lanús, Metropolitanos e Deportivo Garcilaso. A única divisão sem brasileiros é a A, com Defensa y Justicia, Independiente Medellín, César Vallejo e Always Ready.

A fase de grupos da competição começa em 2 de abril, com a primeira rodada, e vai até o dia 30 de maio, com o encerramento desta etapa. Após seis partidas, o líder de cada chave avança direto para as oitavas de final, enquanto os segundo vão para a repescagem encarar os terceiros colocados que vieram da Libertadores. Depois, será feito um novo sorteio para definir os confrontos, em duelos de ida e volta. Já a grande decisão será apenas em 23 de novembro, em jogo único, mas sem local definido pela Conmebol.

Em 22 edições do torneio, o Brasil já soma cinco títulos da Sul-Americana e sete vices. O maior campeão do país é o Athletico Paranaense, com as conquistas de 2018 e 2021. Já Internacional, São Paulo e Chapecoense venceram um cada.

Confira o chaveamento:

Grupo A

Defensa y Justicia

Independiente Medellín

César Vallejo

Always Ready

Grupo B

Cruzeiro

Unión La Calera

Universidad Católica

Alianza FC

Grupo C

Internacional

Delfín

Belgrano

Real Tomayapo

Grupo D

Boca Juniors

Fortaleza

Nacional Potosí

Sportivo Trinidense

Grupo E

Athletico Paranaense

Danúbio

Sportivo Ameliano

Rayo Zuliano

Grupo F

Corinthians

Argentino Juniors

Racing (URU)

Nacional

Grupo G

Lanús

Metropolitanos

Cuiabá

Deportivo Garcilaso

Grupo H

Racing (ARG)

Coquimbo Unido

Sportivo Luqueño

Red Bull Bragantino

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima