Libertadores 2024: acompanhe a definição dos grupos

O sonho da Glória Eterna começou a ficar mais real com a definição dos grupos da Copa Libertadores da América de 2024. Em sorteio realizado nesta segunda-feira (18/3), em Luque, no Paraguai, a Conmebol definiu o chaveamento da primeira parte da competição, com início marcado para a primeira semana de abril. Com cinco títulos consecutivos, o Brasil busca o sexto caneco com Fluminense, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG e Botafogo.

Atual campeão, o tricolor das Laranjeiras ficou com a posição de honra de encabeçar o grupo A. Pelo bi, os comandados de Fernando Diniz terão pela frente Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. Logo depois, na chave B, o São Paulo irá reencontrar o velho desafeto Talleres, que eliminou o tricolor na pré-Libertadores em 2019, além de Barcelona e Cobresal.

Flamengo e Palmeiras, vencedores recentes, terão que visitar altitudes nas respectivas divisões. No E, o rubro-negro encara o Bolívar, em La Paz, à 3.600 metros acima do nível do mar e o Millonarios, em Bogotá, à 2.600m, com o Palestino completando o quarteto. Já o alviverde pega o Independiente Del Valle, com 2.700m de altitude em Sangolquí, San Lorenzo e Liverpool.

De volta aos palcos internacionais após rebaixamentos recentes, o Grêmio está no grupo C, com Estudiantes, The Strongest e Huachipato, enquanto o Botafogo escapou de um possível confronto entre brasileiros e caiu no D, com LDU, Junior Barranquilla e Universitario.

Pelo bicampeonato, o Atlético Mineiro encara o clube com mais títulos entre os presentes na atual edição, o Peñarol, e a dupla Rosario Central e Caracas. Na única chave sem times tupiniquins, o River Plate encabeça o grupo H, com Libertad, Deportivo Táchira e Nacional.

Após o término dos confrontos preliminares, que confirmaram o avanço do Botafogo, a primeira rodada da fase de grupos acontece entre 2 e 4 de abril, com a última bateria de jogos de 28 a 30 de maio. Depois, os dois melhores classificados em cada chave avançam direto para as oitavas, com um novo sorteio para definir os confrontos. O terceiro colocado vai aos playoffs da Sul-Americana. A final da Libertadores 2024 será em 30 de novembro, em Buenos Aires, mas ainda sem estádio definido.

Após cinco títulos em cinco anos, o Brasil encurtou a diferença para a Argentina na disputa para ser o país com mais campeões da América. Ao todo, os tupiniquins têm 23 canecos, enquanto os hermanos estão com 25, mas não vencem desde 2018, com o River Plate, na última final no formato de ida e volta.



Confira o chaveamento:

Grupo A

Fluminense

Cerro Porteño

Alianza Lima

Colo-Colo



Grupo B

São Paulo

Barcelona

Talleres

Cobresal



Grupo C

Grêmio

Estudiantes

The Strongest

Huachipato



Grupo D

LDU

Junior Barranquilla

Universitario

Botafogo



Grupo E

Flamengo

Bolívar

Millonarios

Palestino



Grupo F

Palmeiras

Independiente Del Valle

San Lorenzo

Liverpool



Grupo G

Peñarol

Atlético Mineiro

Rosario Central

Caracas



Grupo H

River Plate

Libertad

Deportivo Táchira

Nacional



