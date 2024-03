Brasileirão Feminino: Real Brasília recebe Ferroviária na Vila Planalto

O Real Brasília recebe a Ferroviária-SP na capital federal hoje, às 15h, com dois desafios. As Leoas do Planalto jamais saíram de campo com a vitória contra as Guerreiras Grenás e esse jogo, como mandante, pode ser a virada de página para uma nova história. As duas equipes também buscam a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino de 2024. Ambas empataram os respectivos jogos na rodada de estreia e terminaram igualadas na tabela, em quinto lugar. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O RealTV anuncia a transmissão no YouTube.

O Real estreou no torneio na última sexta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro. O jogo acabou 1 x 1. Com uma atuação ofensiva e dominante, principalmente no primeiro tempo, o destaque da partida ficou por conta da meia das Leoas, Lorena Bedoya. A jogadora da seleção colombiana marcou o primeiro gol da equipe na temporada e foi a responsável pela distribuição efetiva das bolas até o ataque. A equipe candanga deve tentar fugir de repetir a campanha do ano passado, na qual por pouco escapou do rebaixamento para a segunda divisão.

As Leoas terão um desafio maior. As adversárias são candidatas ao título. A Ferroviária ficou com o vice no ano passado. A equipe de Araraquara tem alto investimento no futebol feminino em 2024: R$ 14 milhões. O orçamento é três vezes superior ao do Real Brasília. Além de ter na equipe uma das maiores promessas do país, Aline Gomes. Com 18 anos, a ponta-esquerda foi autora de 13 gols na temporada passada e faturou a Bola de Ouro. Agora, acaba de retornar da primeira convocação à Seleção Brasileira.

A última vez que a equipe da capital e a do interior de São Paulo se encontraram foi em 14 de maio de 2023, no Estádio da Fonte Luminosa, também pelo Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 11ª rodada, o resultado ficou em 2 x 0 para a Ferroviária, com gols de Laryh e Lelê.

Ficha técnica

Real Brasília x Ferroviária

Campeonato Brasileiro Feminino

Data: 19/3/2024

Horário: 15h

Local: Estádio Defelê, na Vila Planalto (Brasília-DF)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Onde comprar: www.bilheteriadigital.com

Arbitragem: Luciana Mafra Leite (RJ), com a assistência de Lucas Torquato Guerra (DF) e David Souza Santana (DF. O quarto árbitro é Luiz Paulo da Silva Aniceto



Real Brasília

Dida; Petra Cabrera, Luciana, Viviana Acosta; Lorena Bedoya, Pitty, Ju Oliveira, Maria Dias; Gabriela Huertas, Lady Andrade e Keké.

Técnico: Dedê Ramos.

Ferroviária

Luciana; Katiuscia, Luana Sartório, Rafa Soares, Barrinha; Cris, Raquel Domingues, Duda Santos, Micaelly; Neném e Mylena Carioca

Técnica: Jéssica Lima.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima