Landim revela preocupação por jogo na altitude durante a final do Carioca

Logo após a definição dos grupos da Libertadores, torcedores do Flamengo ligaram o sinal de alerta para os jogos na altitude. Rodolfo Landim, presidente do clube carioca, falou sobre o assunto e alertou para a primeira partida contra o Millonarios, na Colômbia, que será no meio dos jogos da final do Campeonato Carioca. Além disso, ele respondeu sobre quais times considera como os favoritos ao título.

“Não dá pra escolher adversário, mas me preocupa o fato de ter uma logística complicada. O Flamengo estreia fora contra o Millonarios e é no meio da final do Carioca. Mas é do jogo, vamos enfrentar o desafio”, disse o presidente.

“Sinceramente, isso é dos analistas. A gente não enxerga essa prevalência de nenhum grande clube. Vemos a competição muito equilibrada. Os clubes estão recebendo grandes investimentos. É difícil apontar nesse momento um clube favorito. É uma competição muito complicada, tem jogo na altitude, logística, a classificação na fase de grupos é importante para os jogos de ida e volta nas outras fases”, respondeu o presidente sobre favoritos ao título.

Estádio do Flamengo

Além de falar da Libertadores, Rodolfo Landim abordou outro tema que está em alta no Flamengo: a construção do estádio próprio. O mandatário falou que o clube está analisando outros terrenos além do espaço do Gasômetro.

“O Flamengo vem fazendo análises pra compra do terreno, tivemos reuniões com a Caixa, existem trabalhos que serão feitos ao longo dos próximos dias. É um trabalho em andamento, que espero ter sucesso. É a nossa prioridade, mas existem duas outras opções”, explicou.

