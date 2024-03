Augusto Melo diz que ‘logística agradou’ ao Corinthians após sorteio da Sul-Americana

Augusto Melo assumiu a presidência do Corinthians neste ano - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Presidente do Corinthians, Augusto Melo analisou o grupo do Timão após sorteio das chaves da Copa Sul-Americana 2024. Afinal, em entrevista ao “ge”, o mandatário do clube paulista afirmou que a logística agradou e que poderia ter sido pior.

“Futebol hoje está complicado e difícil. Lá dentro é 11 contra 11, sabemos da nossa dificuldade. Foi boa a parte logística, mais interessante, vir um dia e outro jogar. A logística foi o que mais me agradou”, disse Augusto Melo.

O Corinthians, afinal, caiu no Grupo F, ao lado de Argentinos Juniors (Argentina), Racing (Uruguai) e Nacional (Paraguai). Dessa forma, o clube paulista se livrou de viagens muito longas, além de não precisar jogar na altitude.

“Corinthians é o Corinthians. Onde for tem que brigar por tudo, estamos fazendo esse trabalho, montando uma equipe forte para brigar por tudo”, declarou.

Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado ao final das seis rodadas avança direto para as oitavas de final. Quem ficar em segundo terá de enfrentar um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores para ver quem fica entre os 16 melhores.

