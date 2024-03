Griezmann será desfalque na França após sete anos

Griezmann não estará em campo pela França após sete anos - (crédito: Foto: Franck Fife / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Pela primeira vez em sete anos, a França não contará com Antoine Griezmann em campo. O astro do Atlético de Madrid foi cortado da seleção francesa pelo técnico Didier Deschamps devido a uma lesão no tornozelo direito. A França enfrentará a Alemanha neste sábado (23), às 17h (de Brasília), e o Chile no dia 26 de março, no mesmo horário, em amistosos preparatórios para a Euro 2024.

Griezmann, campeão do mundo em 2018, disputou 84 jogos consecutivos pela França. O último jogo em que ele não esteve presente foi em 13 de junho de 2017, em um amistoso que terminou com vitória de 3 a 2 sobre a Inglaterra.

Griezmann jogou todas em três Copas

O jogador foi o único a participar de todas as 18 partidas da seleção francesa nas últimas três Copas do Mundo, de 2014 a 2022.

Com a ausência de Griezmann, Deschamps optou por convocar o volante Matteo Guendouzi, atualmente atuando pela Lazio, na Itália.

