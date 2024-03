Cebolinha busca primeiro título como ‘protagonista’ no Flamengo

Everton Cebolinha é uma das esperanças do Flamengo para 2024 - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/ CRF) Jogada10 Jogada10

Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em junho de 2022 e já conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, ele demorou para engatar uma sequência de jogos e adquirir confiança no clube. O atacante só se consolidou como titular absoluto no fim de 2023, depois da chegada de Tite ao Rio de Janeiro.

Cebolinha atualmente é um dos destaques do Flamengo e peça imprescindível no esquema tático de Tite. O atacante marcou gols decisivos no Campeonato Carioca e tem jogado com muita confiança em campo. O jogador, por outro lado, ainda não conquistou nenhum título pelo clube atuando como titular e protagonista.

Possibilidade de novo título no Flamengo

O atacante participou das conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. O atacante entrou em campo nas duas finais e converteu um dos pênaltis em cima do Corinthians. No entanto, ele vivia um momento de adaptação no clube e ainda atuava como reserva. Na época, os jogadores rubro-negros eram comandados por Dorival Júnior, atual técnico na Seleção Brasileira.

Cebolinha, por outro lado, está próximo de mudar este cenário. O atacante vive um momento especial no Rio de Janeiro e pode ser destaque do título do Campeonato Carioca. Afinal, Flamengo e Nova Iguaçu estão confirmados na decisão do Estadual. Os jogos acontecem nas próximas semanas, mas ainda não têm data e horário definidos.

Cebolinha, dessa forma, está próximo de conquistar um título especial pelo Flamengo. O atacante, que vivenciou momentos conturbados em 2023, pode ser coroado com um troféu importante logo no começo de 2024.

