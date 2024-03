Fred revela conversas de presidente do Fluminense com Thiago Silva: ‘Portas escancaradas’

Thiago Silva é um dos grande sonhos do Fluminense para a sequência da temporada - (crédito: - Foto: IINA FASSBENDER/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Fluminense conheceu, nesta segunda-feira (18), seus adversários na fase de grupos da Libertadores. No entanto, o torcedor anseia por saber a definição de um retorno que sempre é ventilado, mas que desta vez pode acontecer de fato, o de Thiago Silva. De acordo com o diretor de planejamento Fred, o presidente Mário Bittencourt “conversa toda semana” com o atleta.

“Thiago Silva é um sonho nosso há muito tempo. Presidente (Mário Bittencourt) fala com ele toda semana. Ele está com contrato ainda na Inglaterra e torcemos por ele. É um amigo que eu tenho, sou muito fã do caráter do Thiago. Ele sabe que, aqui, ele tem as portas escancaradas. Não tem nada (risos). Temos que tomar cuidado para não pressioná-lo. Nós amamos o Thiago e ele ama o Fluminense. Isso inevitavelmente vai acontecer em algum momento”, afirmou Fred, à ESPN.

Reta final de contrato

O zagueiro tem contrato com o Chelsea até o meio de 2024, quando termina a temporada 2023/24 europeia. No entanto, a tendência é que os Blues não renovem o contrato, visto que não tem feito uma boa temporada e pretende fazer uma grande reformulação. Diante disso, o Tricolor tem esperanças de repatriar o jogador para o segundo semestre, ainda mais depois da saída de Nino para o Zenit, da Rússia.

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”.

No dia 8 de maio de 2023, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com Thiago Silva. E depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro: “Muro tá baixo, Belle!”. Por fim, o zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, do elenco tricolor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.