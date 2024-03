Vice do Palmeiras diz que clube ainda aguarda liberação do Allianz

Palmeiras fará mais testes na nova grama do Allianz - (crédito: Foto: Divulgação/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras segue se preparando para a semifinal do Campeonato Paulista, mas ainda tem um impasse para resolver. Afinal, o clube não sabe se terá o Allianz Parque para o duelo contra o Novorizontino, pelo Estadual. Durante o sorteio dos grupos da Libertadores, realizado na sede da Conmebol, o vice-presidente do Verdão, Paulo Buosi afirmou que ainda aguarda todas as liberações para ter o estádio de volta.

“Tivemos um treino do sub-20, membros da comissão técnica estiveram juntos. Amanhã (terça-feira) vamos fazer um novo treino e tendo todas as liberações dos órgãos competentes vamos jogar na nossa casa. Vamos fazer todo o possível para isso, mas não é algo que dependa exclusivamente do Palmeiras”, disse Paulo Buosi.

Nesta segunda-feira (18), o Palmeiras realizou o primeiro teste, enviando sua equipe sub-20 para testar a nova grama. A atividade foi supervisionada por profissionais do clube e da comissão técnica de Abel Ferreira. Um novo treino deve acontecer novamente nesta terça-feira (19).

Depois do testes, o Palmeiras deve enviar os atletas do profissional para nova vistoria. Depois dos jogadores aprovarem, a Federação Paulista (FPF) também vai analisar o estado do gramado. Por conta disso, o clube não trabalha com um prazo definido para retornar ao Allianz Parque.

Palmeiras pediu a troca da grama

A mudança no gramado do Allianz Parque aconteceu devido a um pedido do próprio Palmeiras. Nos primeiros jogos do ano, o termoplástico que revestia o gramado sintético derreteu e comprometeu o estado do campo. Assim, o clube exigiu que a WTorre, que gerencia o estádio, providenciasse a troca do gramado. Após o treino desta terça, o Verdão deve ter uma estimativa de quando vai voltar ao estádio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.