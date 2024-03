Augusto Melo descarta novas contratações no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

Muito ativo no mercado de transferência, o Corinthians decidiu pisar no freio e não deve mais contratar neste primeiro semestre. Mesmo com a possibilidade de buscar reforços entre os jogadores que estão atuando nos campeonatos estaduais, o presidente Augusto Melo disse que não deve chegar novos atletas e que o foco é preparar o time para o Brasileirão.

“Não, não, agora não (chegada de reforços). Estamos focados nesse elenco e em um entrosamento maior. É isso que esperamos”, disse Augusto Melo.

Ao todo foram 11 reforços para o Corinthians na temporada, todos contratados durante a janela de transferências. No entendimento da diretoria, o time está bem reforçado em todos os setores do campo. Agora, o objetivo do Timão é recuperar jogadores importantes que estão no departamento médico.

Assim, nomes como de Paulinho, Igor Coronado, Diego Palacios e Gabriel Moscardo, correm para deixar o DM e reforçar o elenco de António Oliveira. Além disso, o Corinthians deve dar mais uma oportunidade para Matheus Bidu, após o lateral-esquerdo ficar de fora dos planos da equipe para a temporada.

O Timão terá tempo para entrosar o elenco, como Augusto Melo deseja. Afinal, o próximo jogo do Corinthians será na primeira semana de abril pela Copa Sul-Americana. Aliás, o Alvinegro terá pela frente Racing (Uruguai), Argentinos Juniors (Argentina) e Nacional (Paraguai) na competição internacional. Pelo Brasileirão, a estreia está marcada para o fim de semana de 13 de abril diante do Atlético-MG, na Neo Química Arena.

