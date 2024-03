Conheça o momento dos adversários e o calendário do Fluminense na Libertadores 2024

Fluminense conquistou o título da Libertadores em 2023 diante do Boca Juniors - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Após o sorteio da Libertadores, ficou definido que o Fluminense terá pela frente um grupo com adversários bem tradicionais na história do torneio. Nesse sentido, o atual campeão medirá forças com Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo pelo Grupo A, em seis rodadas que acontecerão nos meses de abril e maio. A estreia será contra os peruanos, entre os dias 2 e 4 de abril.

Antes disso, o time ficará mais de quinze dias sem atuar devido à próxima Data Fifa. Neste início de temporada, o Tricolor conquistou mais um título continental, da Recopa Sul-Americana, porém ficou de fora da final do Campeonato Carioca. A queda aconteceu após o empate sem gols com o Flamengo, no Maracanã, no último sábado (16).

Cerro Porteño (Paraguai)

Em período de reconstrução, o Cerro Porteño busca um novo treinador no mercado após a saída do argentino Victor Bernay. No momento, o clube tem bem encaminhada a contratação do espanhol Manolo Jiménez, de 60 anos, que já dirigiu clubes como Sevilla, Las Palmas, AEK Atenas, de acordo com o portal ge.

No elenco, existem velhos conhecidos do futebol brasileiro como Jean, ex-Atlético-GO, o zagueiro Eduardo Brock, ex-Cruzeiro, o volante Piris da Motta, ex-Flamengo, Diego Churín, ex-Grêmio, e o atacante Edu, ex-Cruzeiro. Atualmente, os paraguaios estão em 5º no Torneio Apertura, com apenas três vitórias em 10 jogos e a sete pontos para o líder Libertad. O time atua no Estádio Nueva Olla, reinaugurado em 2017, que foi modernizado e tem capacidade para 45 mil torcedores.

Alianza Lima (Peru)

Tradicional clube do futebol peruano, o Alianza Lima não vive um bom momento na temporada. Apesar do sucesso em seu país, o clube não consegue repetir os feitos na Libertadores, visto que ficou onze anos sem vencer pela competição. No comando de ataque, Barcos, ex-Grêmio e Palmeiras, é o principal nome, aos 39 anos, com três gols e duas assistências na temporada de 2024.

O adversário da estreia do Tricolor vem de três derrotas consecutivas no torneio peruano Apertura. No atual cenário, ocupa o sétimo lugar da competição, com 12 pontos. Dessa forma, o time manda seus jogos no estádio Alejandro Villanueva, com capacidade de quase 34 mil pessoas. O colombiano Alejandro Restrepo, de 42 anos, está à frente da equipe desde janeiro de 2024, e ano passado fez bom trabalho pelo Deportivo Pereira, da Colômbia.

Colo-Colo (Chile)

Equipe mais tradicional do futebol chileno, tem vivido um momento longe de suas glórias do passado, com o título da Libertadores em 1991. Sendo assim, tem em seu elenco nomes conhecidos, como o volante Vidal, ex-Flamengo, e o meia Leonardo Gil e o atacante Carlos Palacios, ambos ex-Vasco. O time, aliás, manda seus jogos no Estádio Monumental David Arellano, conhecido como Monumental de Santiago, que tem capacidade para 47 mil torcedores.

Atualmente, o time Godoy Cruz e Sportivo Trinidense, entretanto ocupa apenas a sexta colocação no Campeonato Chileno, com sete pontos, seis atrás do líder Deportes Iquique. O comandante trata de Jorge Almirón, que treinou o Boca Juniors, na final do torneio em 2023, diante do Fluminense. Por fim, com o vice, o profissional pediu demissão e agora reencontrará o Tricolor à frente do clube chileno.

Datas da fase de grupos 1ª rodada: Alianza Lima x Fluminense — 2 a 4 de abril

2ª rodada: Fluminense x Colo-Colo — 9 a 11 de abril

3ª rodada: Cerro Porteño x Fluminense — 23 a 25 de abril

4ª rodada:Colo-Colo x Fluminense — 7 a 9 de maio

5ª rodada: Fluminense x Cerro Porteño — 14 a 16 de maio

6ª rodada: Fluminense x Alianza Lima — 28 a 30 de maio Premiação da Libertadores 2024 Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,6 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,66 milhão) por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,5 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,8 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,4 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,4 milhões)

Campeão: US$ 23 milhões (R$ 115,7 milhões)