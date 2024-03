Quadro clínico de Javier Altamirano após convulsão é atualizado

Momento preocupante aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo - (crédito: Foto: Divulgação/Estudiantes) Jogada10 Jogada10

Através de um boletim médico, o Estudiantes atualizou a situação do meio-campista chileno Javier Altamirano, internado após convulsionar em partida contra o Boca Juniors. De acordo com o informativo, o resultado foi diferente das avaliações iniciais onde não se encontrou nenhum tipo de alteração. Algo que, naturalmente, deixava a situação em caráter de absoluta incerteza.

No boletim mais recente, entretanto, a situação de Altamirano é descrita como uma trombose do seio sagital superior. Conhecido, de maneira mais genérica, como trombose venosa cerebral (TVC).

Apesar do quadro, o jogador de 25 anos de idade segue em situação considerada como estável e sendo medicado. Além disso, ele seguirá internado para que a sua evolução seja constantemente monitorada.

Segundo relatou ao portal ‘Infobae’ o neurologista e diretor do Instituto de Neurologia de Buenos Aires, Alejandro Andersson, existem semelhanças entre a trombose venal e o acidente vascular cerebral. Popularmente, conhecido como AVC.

Em ambos os cenários, surge um coágulo na região da cabeça que impede o direcionamento da corrente sanguínea. Porém, no caso da TVC, a parte afetada são as veias condutoras de sangue na área do cérebro e não as artérias, como ocorre em um AVC. Assim, enquanto o prejuízo no quadro de trombose venal é a drenagem do sangue para outras áreas do corpo, no acidente vascular, o problema se dá no sentido inverso.

