Endrick deve realizar sonho ao atuar em estádios históricos pela Seleção

O atacante Endrick está na lista de convocados da Seleção Brasileira pela segunda vez consecutiva. O jogador do Palmeiras já está com a delegação no hotel de Londres, que deu início a preparação para o amistoso com a Inglaterra, no próximo sábado (23).

O amistoso vai ocorrer no Wembley e posteriormente a Seleção viaja para a Espanha, pois a seleção local será a próxima adversária, no Santiago Bernabéu. Aliás, futura casa de Endrick, a partir da segunda metade deste ano, quando vai concretizar sua transferência para o Real Madrid. Ele demonstrou ansiedade em conhecer os dois estádios e relembrou quando jogava videogame em ambos os palcos, na sua infância.

“Eu sou um garoto novo, jogo muito videogame. Pude conhecer o Wembley e o Bernabéu dessa forma. Saber que vou atuar nesses dois estádios é muito importante”, detalhou o atacante do Palmeiras.

Confira a resposta completa de Endrick no vídeo acima

O amistoso entre Brasil e Espanha vai ocorrer no dia 26 de março, às 17h (de Brasília). A partida também representará um incentivo da luta contra o racismo e a violência no futebol. Principalmente após os seguidos casos de preconceito racial que Vini Jr sofre desde a sua chegada ao Real Madrid.

