Sub-20 do Flamengo recebeu vídeos de Zico e Gabigol antes de final da Libertadores

O Flamengo conquistou o título da Libertadores Sub-20 depois de vencerem o Boca Juniors (ARG) por 2 a 1 no último domingo (17). Assim, antes da bola rolar para a decisão, Zico, maior ídolo do clube, e Gabigol enviaram vídeos incentivando os jogadores. Em campo, Lorran deu uma assistência para Shola e marcou um gol no triunfo de virada, enquanto Ignacio Rodríguez descontou.

Além disso, a psicóloga da categoria, Duda Wolf, também falou algumas palavras para os jovens. Nesse sentido, a profissional enviou carta aos jogadores rubro-negros minutos antes de a bola rolar.

Tricampeão nos profissionais, o Flamengo ergueu a taça da Libertadores Sub-20, de forma invicta. Esta foi a primeira vez que o clube conquistou o torneio na categoria e garantiu, assim, uma vaga na final do Mundial de Clubes Sub-20. O torneio intercontinental deve ocorrer entre agosto e setembro, em partida única.

Enquanto isso, entre os profissionais, o Rubro-Negro iniciou seu caminho para o sonho do tetra da Libertadores. A Conmebol sorteou os grupos desta edição da competição, em Luque, no Paraguai. Os comandados de Tite terão pela frente Bolívar (BOL), Milionarios (COL) e o Palestino (CHI) pelo Grupo E.

