Zico revela que convocaria Pedro para a Seleção Brasileira

Ex-jogador do Flamengo, Zico recebeu uma homenagem nesta segunda-feira (19). Em evento realizado no AquaRio, o Galinho de Quintino teve sua estátua de cera inaugurada no Rio de Janeiro. Contudo, mesmo com uma cerimônia em seu nome, ele não conseguiu fugir das perguntas sobre a Seleção Brasileira.

Zico foi questionado sobre quem levaria para a Seleção nesta última convocação, a primeira do técnico Dorival Júnior. O Galinho não titubeou e afirmou que chamaria o centroavante Pedro, do Flamengo. No entanto, também entendeu o posicionamento do novo treinador, que chamou jogadores em quem deposita sua confiança.

“Se tivesse um jogador que pudesse levar, seria o Pedro. Eu não vejo na Seleção hoje, da forma de jogar do próprio Dorival Júnior, um jogador com aquela característica que o Pedro tem hoje. Pelo momento que ele vive também. Mas como eu já fui técnico de seleção, mas de menor qualidade que a Seleção Brasileira, mas com a mesma responsabilidade, seja no Iraque ou no Japão, eu sempre respeitei as convocações. Não importa quem seja. Ele é o homem responsável por isso. No final é a cabeça dele que vai rolar, então ele tem que ter todo o direito de levar quem ele quiser”, concluiu Zico.

O técnico Dorival Júnior inicia, nesta segunda-feira (18), o seu trabalho no comando da Seleção Brasileira. O treinador vai estrear no clássico contra a Inglaterra, em Wembley, no próximo sábado (23). Três dias depois, o Brasil enfrenta a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri.

