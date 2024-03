Jogador do América-MG faz aposta de R$ 1 mil sobre campeão mineiro

Varanda apostou dinheiro com torcedor nas redes sociais - (crédito: Foto: Reprodução Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

Ele foi eliminado. Mas, ainda assim, quer participar da disputa na final do Campeonato Mineiro. Afinal, o atacante Varanda, do América-MG, apostou R$ 1 mil com um torcedor pelas redes sociais.

Tudo começou após o jogo entre América e Atlético. O Coelho venceu por 2 a 1, no entanto, não foi suficiente para a equipe conseguir avançar para a decisão do torneio estadual. Um torcedor do Cruzeiro, então, decidiu comentar nas redes sociais do atleta:

“Agora é colocar a TV na varanda de casa e acompanhar o Cruzeirão na final”, provocou o simpatizante da Raposa.

Varanda, todavia, não ficou calado. Polêmico e irreverente, ele respondeu e não facilitou para o oponente: 7

“Vamos apostar 1000 que vocês perde?”, retrucou.

A situação, aliás, é fácil de explicar. Afinal, Varanda se envolveu em uma grande polêmica no clássico entre Cruzeiro e América-MG, que terminou com vitória do Coelho. No triunfo, Varanda marcou um dos gols e, na comemoração, provocou o time azul. A situação, inclusive, gerou confusão dentro de campo. A torcida rival ficou irritadíssima com o gesto.

Varanda em polêmicas no Mineiro e na Copa BR

Além de criar confusão dentro de campo com uma comemoração, Varanda também usou as redes sociais para brincar com a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil, depois que a Raposa perdeu por 2 a 0 para o Sousa (PB). No entanto, uma semana depois levou o troco dos torcedores, afinal, o América-MG caiu para o Maringá (PR).

Varanda chegou ao América, em 2023, emprestado pelo Corinthians. Porém, nesta temporada foi adquirido em definitivo pela diretoria do Coelho. Atualmente, ele tem sete jogos e um gol – justamente aquele contra o Cruzeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.