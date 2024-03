Andreas Pereira celebra volta por cima para chegar à Seleção Brasileira após seis anos: ‘Gratificante’

“Não tenho palavras para dizer como é importante para mim e minha família (voltar à Seleção). Todo mundo sabe o que passei no Flamengo, como foi difícil também minha lesão no Fulham. É muito gratificante. Estou sendo acompanhado, monitorado, fiquei feliz pela visita do Dorival, que conversou com a gente, é importante para mim e para a confiança de todo jogador. Essa convocação foi imensa, é um sonho se tornando realidade, estou aqui para defender o Brasil da melhor forma”, disse Andreas em entrevista coletiva

Em 2021, quando pertencia ao Manchester United, o jogador foi contrato pelo Flamengo por empréstimo e rapidamente se destacou. O erro na final da Libertadores daquele ano, porém, diante do Palmeiras, minou a confiança de Andreas, que precisou tirar forças para superar a fase e chegar ao momento atual.

“Ter responsabilidade foi uma coisa que aprendi muito no Brasil, no Flamengo. Carregar sua responsabilidade, ser cobrado, viver o céu e o inferno. Foi difícil, sim, mas fiquei mentalmente mais forte. Isso me ajudou a me fortalecer, voltar a jogar na Europa e buscar essa vaga na Seleção. O mais importante é isso, a gente buscar nossa responsabilidade, saber que o torcedor brasileiro vai cobrar e tem todo o direito de cobrar. A gente está representando o Brasil, a maior seleção do mundo, e com isso vem uma responsabilidade imensa. Eu sei da minha responsabilidade, sei o que tenho que fazer aqui”, afirmou.

Conversa com Dorival: “Eu conheço o trabalho do Dorival e da comissão, trabalhei pouco tempo com ele no Flamengo, mas a ideologia dele eu me identifico muito, entendo bem a forma de jogar. Claro, pelo carinho e tudo o que ele fez por mim no Flamengo, sou muito grato. Aqui no dia a dia isso é muito importante, porque não temos muito tempo, jogadores de diferentes clubes, diferentes ideias, mas a maioria dos jogadores aqui se identifica muito com o jeito de jogar que ele vai transmitir para a gente. Isso é a coisa mais importante, a gente estar focado, todo mundo com o mesmo foco, que é o primeiro jogo contra a Inglaterra. Tenho certeza de que vamos fazer um grande trabalho.”

Interesse da Bélgica: “Isso mostra que você está fazendo um trabalho bem feito, fazendo as coisas certas, mas eu sou brasileiro, a coisa mais importante é deixar isso claro para todo mundo.”

