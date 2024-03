Piloto da Fórmula 1, Gasly se torna acionista de clube da terceira divisão da França

Pierre Gasly celebra terceira colocação no GP da Alemanha, da edição de 2023 da Fórmula 1 - (crédito: Foto: Simon Wohlfahrt/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Piloto francês de Fórmula 1, Pierre Gasly tornou-se coproprietário de um clube de seu país. Trata-se do FC Versailles, uma equipe que disputa o que seria a terceira divisão da França, o Championnat National. A propósito, o profissional do automobilismo entrará como um dos três acionistas ao lado de Alexandre Mulliez e Fabien Lazare, sócios em outros negócios.

Após a conclusão da sua entrada na sociedade, Gasly apontou que se envolver com o futebol sempre foi uma meta pessoal.

“Estou muito feliz por me envolver com o FC Versailles porque sempre quis me envolver com o futebol profissional. Com Alexandre e Fabien, compartilhamos valores, ambição e um espírito competitivo aguçado que nos permitirá desenvolver positivamente o clube. Este é o início de uma história muito bonita. Força Versailles!” indicou o piloto de Fórmula 1.

Alexandre Mulliez é neto do fundador do grupo varejista Auchan, famoso mundialmente. Afinal, a empresa conta com lojas em 16 países do mundo. No caso, França, Espanha, Itália, Polónia, Portugal, Luxemburgo, Hungria, Polónia, Senegal, Índia, China, Taiwan, Rússia, Roménia, Angola e Ucrânia.

Atualmente, o FC Versailles é um clube semiprofissional com sede na região de Versalles, próxima a Paris. Mulliez visa profissionalizar o Versailles. Assim, ele acredita que a ligação de Gasly com o projeto pode contribuir nessa missão.

“Pierre traz um forte complemento para Fabien e para mim. “Estou convencido de que nossa colaboração será frutífera. Como fã de longa data da F1, tenho a sorte de ter Gasly ao nosso lado para atingir todos os nossos objetivos”, esclareceu o empresário.

Novo empreendimento do piloto de Fórmula 1

O FC Versailles é um clube 82 anos de fundação, com apenas uma conquista na sua história. No caso, o torneio regional de Paris, que se chama “Paris Ile-de-France Division Honneur”, o qual venceu na temporada 84/85. Aliás, seu estádio, o Stade de Montbauron, tem capacidade um pouco acima de 7,5 mil pessoas. Por sinal, o clube ainda não conseguiu disputar a primeira divisão nacional.

