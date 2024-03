Casares vê elenco do São Paulo 90% fechado, mas monitora mercado

Casares vê elenco do São Paulo quase fechado - (crédito: Foto: Reprodução / Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

O São Paulo está quase com o elenco fechado para a temporada. O presidente do clube, Júlio Casares, esteve presente no sorteio dos grupos da Libertadores no Paraguai e afirmou que a diretoria se mantém atenta a oportunidades para fechar o elenco. Entretanto, são poucos os setores que precisam de reforços.

“Vamos observar as condições de oportunidade no mercado. Cumprimos 90% das contratações, mas há necessidades pontuais e isso faz o São Paulo ficar atento a outras posições”, disse Casares, após o sorteio.

Na semana passada, o Tricolor Paulista anunciou a contratação do zagueiro Sabino. A chegada do defensor é um bom exemplo do que Casares classifica como ”oportunidade”. O jogador deixou o Sport sem custos e estava livre no mercado. Ele ainda se recupera de uma lesão no pé, mas deve estar apto a jogar no início do Brasileiro.

“Tem a Copa América, Arboleda e Ferraresi são selecionáveis. Sabino vai colaborar muito, e acreditamos que ele pode contribuir”, concluiu o mandatário.

Casares ainda busca um lateral-esquerdo

O setor que o São Paulo mais olha com atenção é a lateral esquerda. Afinal, o técnico Thiago Carpini vem utilizando apenas Welington no setor. Contudo, o titular tem vínculo até o final do ano e pode assinar um pré-contrato com outro clube em julho. O Internacional monitora o jogador. Além disso, ele vem sendo questionado pelo desempenho abaixo nos últimos jogos.

A outra opção é o jovem Patryck. Contudo, a comissão técnica entende que falta maturidade ao atleta e que ele não estaria pronto para assumir a responsabilidade na posição. Assim, o São Paulo olha com carinho, mas também com alerta, mais um lateral-esquerdo.

