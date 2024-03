Zico prega respeito ao Carioca e lamenta jogo do Flamengo na altitude: ‘Absurdo’

Zico é homenageado com estátua de cera no Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10) Jogada10 Jogada10

Após ser homenageado com uma estátua de cera no Rio de Janeiro, Zico, ídolo do Flamengo, parou para conversar com os jornalistas. O ex-jogador, dessa forma, pregou respeito ao Campeonato Carioca. Na visão do Galinho, as competições regionais estão sendo desprestigiadas pelos clubes.

Importância do Campeonato Carioca

“Sobre o Campeonato Carioca, eu acho que é uma pena que, no início, os próprios clubes não respeitam o campeonato como deveriam respeitar, não utilizar a sua principal equipe. A meu ver sempre se torna um desrespeito muito grande com o torcedor, com o próprio clube. Eu nunca fui favorável a isso”, afirmou Zico.

“Eu acho que o Carioca, os campeonatos regionais, foram símbolos importantes do futebol brasileiro. Foram dali que surgiram grandes jogadores de todo o Brasil e eu acho que ele deveria sempre ter o respeito. O campeonato regional deve sempre ter o respeito das agremiações que a meu ver está faltando hoje”, completou Zico.

Jogos do Flamengo na altitude

Em seguida, Zico fez uma análise do grupo do Flamengo na Libertadores e fez duras críticas aos jogos na altitude. Afinal, os jogadores rubro-negros vão precisar jogar contra Bolívar e Millonarios acima do nível do mar.

“O maior adversário é esse (altitude). Onde a preparação já é diferente, mas lá em cima, em cima do morro, não tem preparação, não tem jeito. Só morando lá. E eu passei por isso, sofri muito lá. Outros profissionais sofreram junto comigo. Eu juro que eu não consegui sair nem do hotel, porque passei mal. Jornalistas sofreram. É um absurdo que ainda se permita jogar futebol em locais que não têm a menor condição. É um absurdo isso”, disse Zico.

Com uma Libertadores, um Mundial e quatro Brasileiros no currículo, Zico é o maior ídolo da história do Flamengo. O ex-jogador, dessa forma, recebeu uma homenagem especial na manhã desta terça-feira (19/03), no museu de cera do AquaRio, localizado na zona central do Rio de Janeiro. A estátua faz referência aos anos 80, época em que fez história no clube.

