Galvão avalia brasileiros na Libertadores: ‘Não existe grupo da morte’

O narrador esportivo Galvão Bueno utilizou as redes sociais para avaliar os grupos dos brasileiros na Copa Libertadores da América. O sorteio foi realizado na noite da última segunda-feira (18), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Inicialmente, o jornalista comentou a situação de Flamengo, São Paulo, Grêmio e Atlético. Afinal, o Rubro-Negro carioca está no Grupo E ao lado de Bolívar-BOL, Millonarios-COL e Palestino-CHI, e o São Paulo no Grupo B, ao lado de Barcelona-EQU, Talleres-ARG e Cobresal-CHI. Para Galvão, esses dois ficaram nos grupos mais tranquilos.

“Não existe grupo da morte na Libertadores 2024!! Todos os 7 brasileiros têm chances de avançar!! Flamengo e São Paulo caíram teoricamente nos grupos mais fáceis”, postou Galvão em sua conta no X.

Ele, afinal, ainda falou do Grupo C, que tem Grêmio, Estudiantes-ARG, The Strongest-BOL e Huachipato-CHI, e o Grupo G, com Atlético, Peñarol-URU, Rosario Central-ARG e Caracas-VEN. “Já Grêmio e Galo me parece que pegaram as chaves mais complicadas”, concluiu.

Em outra mensagem postada, aliás, Galvão também falou dos outros brasileiros e se mostrou animado com os grupos da Copa Libertadores.

“Palmeiras, Fluminense e Botafogo pegam times tradicionais, mas devem passar!! Ah, quer saber?? Acho que todos os 7 se classificam às oitavas!! E vai ter final na Argentina!! Haaaja coração!!”, concluiu.

