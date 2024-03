Rômulo vai encarar Palmeiras antes de se juntar ao clube

Rômulo vai encarar o Palmeiras na semifinal do Paulistão - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Novorizontino, pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida também marcará o encontro do meia Rômulo com seu novo clube. Afinal, o jogador do Tigre já está acertado com o Verdão, mas só vai se apresentar ao Alviverde após o Estadual.

Como ele ainda tem contrato vigente com o Novorizontino, não existe nenhum impedimento para que ele não atue contra o Palmeiras. A partida está prevista para o meio da semana que vem, com mando palmeirense. O local e a data ainda são indefinidos.

Apesar do possível reforço poder eliminar o Palmeiras, o Alviverde está mais interessado na busca do tricampeonato Estadual. De acordo com o vice-presidente do clube, Paulo Buosi, o Verdão se preocupa com seus atletas, mas neste momento o objetivo é a conquista do título.

“O Rômulo a gente não pensa (agora), porque ele é jogador do Novorizontino. A gente se preocupa com nossos jogadores, este é nosso objetivo. O Rômulo só será jogador do Palmeiras no término do Campeonato Paulista. Até lá, o foco é nos nossos jogadores. Esta é nossa preocupação”, disse Paulo Buosi, após o sorteio da Libertadores.

Autor de dois gols e duas assistências no Paulistão contra Corinthians, Santos e São Paulo, o meio-campista acabou sendo eleito o craque do jogo das quartas de final. Ele ajudou o Novorizontino a eliminar o Tricolor Paulista no MorumBIS e agora pode tirar o tricampeonato estadual da sua futura equipe.

