Endrick e Vitor Roque aparecem em lista de jovens promissores do mundo

O site Goal divulgou o seu tradicional ranking dos 50 jogadores até 20 anos mais promissores do futebol mundial. Entre eles, estão cinco brasileiros, com destaque para dois que tendem a se destacar no futebol espanhol nos próximos anos. Um deles é Endrick, do Palmeiras, que já está vendido para o Real Madrid, e ocupa a segunda colocação. Além dele, Vitor Roque, que já defende as cores do Barcelona e é ex-Athletico Paranaense, está em sexto.

Gabriel Moscardo, por sua vez, ocupa a 16ª colocação. O jogador foi negociado com o Paris Saint-Germain, mas segue emprestado ao Corinthians. Além disso, mais dois atletas da base do Palmeiras aparecem na lista do portal voltado a acompanhar o mundo do futebol: Luis Guilherme (20º) e Estevão Willian (21º).

Sendo assim, o líder do ranking, entre os melhores jogadores até 20 anos, é o meia-atacante Lamine Yamal, destaque do Barcelona na temporada. Vale destacar que entraram na lista somente os jogadores nascidos após 1º de janeiro de 2005. O atacante, de apenas 16 anos, já estreou na seleção espanhola e se tornou o mais jovem a fazer um gol com a camisa da Espanha. Dessa forma, o tento aconteceu na goleada por 7 a 1 sobre a Geórgia, em setembro do ano passado, com 16 anos e 57 dias.

Por fim, quem também aparece na lista, em 50º lugar, do inglês Jobe Bellingham, meia-atacante do Sunderland, irmão do astro do Real Madrid, Jude Bellingham. Jude, por sinal, foi eleito pelo Goal na mesma lista há dois anos e atualmente é um dos principais destaques do futebol no Velho Continente.

Veja os dez melhores jogadores jovens na lista da Goal

1 – Lamine Yamal (ESP) – Barcelona

2 – ENDRICK (BRA) – Palmeiras

3 – Warren Zaire-Emery (FRA) – PSG

4 – Mathys Tel (FRA) – Bayern de Munique

5 – Arda Guler (TUR) – Real Madrid

6 – VITOR ROQUE (BRA) – Barcelona

7 – Kobbie Mainoo (ING) – Manchester United

8 – Kenan Yildiz (TUR) – Juventus

9 – Claudio Echeverri (ARG) – River Plate

10 – Leny Yoro (FRA) – Lille