Flamengo chega na Libertadores com missão de apagar fantasmas do passado

Durante um sorteio realizado na noite de segunda-feira (18/03), na sede da Conmebol, ficou definido que Flamengo, Bolívar, Millonarios e Palestino serão adversários no Grupo E da Libertadores de 2024. A competição já está prevista para iniciar nas próximas semanas.

O Flamengo vem fazendo boas campanhas na Libertadores e é um dos francos favoritos ao título. No entanto, os jogadores rubro-negros não terão vida fácil na primeira fase da competição. Afinal, os comandados de Tite vão precisar disputar dois jogos na altitude. Além disso, existem dois adversários do grupo que já deram trabalho ao clube carioca em anos anteriores.

Fantasmas do Flamengo

O Bolívar deu trabalho ao Flamengo na Libertadores de 2014. Após sofrer uma derrota amarga na Bolívia, os comandados de Jayme de Almeida precisaram de uma vitória em cima do León e acabaram tropeçando no Maracanã. O clube rubro-negro, dessa forma, ficou em terceiro lugar do grupo na época e não se classificou para próxima fase da competição.

O Palestino, por outro lado, se tornou um fantasma do Flamengo depois da Sul-Americana de 2016. Após vencer no jogo de ida por 1 a 0, os comandados de Zé Ricardo sofreram uma derrota por 2 a 1 no Kleber Andrade (Cariacica) e deram adeus para competição. Aliás, os times se enfrentavam pelas oitavas de final do torneio na época.

O Flamengo, desse modo, vai reencontrar com velhos conhecidos na fase de grupos da Libertadores e entra com objetivo de apagar os fantasmas do passado. O clube já colecionou muitos fracassos na competição, mas atualmente conta com um elenco qualificado e chega forte para disputa do tetra.

Confira os grupos da Libertadores

– A: Fluminense, Cerro Porteño (PAR), Alianza Lima (PER) e Colo-Colo (CHI);

– B: São Paulo, Barcelona de Guayaquil (EQU), Talleres (ARG) e Cobresal (CHI);

– C: Grêmio, Estudiantes (ARG), The Strongest (BOL) e Huachipato (CHI);

– D: LDU (EQU), Junior Barranquilla (COL), Universitario (PER) e Botafogo;

– E: Flamengo, Bolívar (BOL), Millonarios (COL) e Palestino (CHI);

– F: Palmeiras, Independiente del Valle (EQU), San Lorenzo (ARG) e Liverpool (URU);

– G: Peñarol (URU), Atlético-MG, Rosario Central (ARG) e Caracas (VEN);

– H: River Plate (ARG), Libertad (PAR), Deportivo Táchira (VEN) e Nacional (URU).

Datas da Libertadores

– Primeira rodada: 2, 3 e 4 de abril;

– Segunda rodada: 09, 10 e 11 de abril;

– Terceira rodada: 23, 24 e 25 de abril;

– Quarta rodada: 07, 08 e 09 de maio;

– Quinta rodada: 14, 15 e 16 de maio;

– Sexta rodada: 28, 29 e 30 de maio;

– Oitavas de final: 14 e 21 de agosto;

– Quartas de final: 18 e 25 de setembro;

– Semifinais: 23 e 30 de outubro;

– Final: 30 de novembro.

