Óscar Romero recebe número 7 no Botafogo e brinca: ‘Me deram uma camisa pesada’

Óscar Romero é o novo reforço do Botafogo para 2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Reforço do Botafogo para 2024, Óscar Romero esteve presente no sorteio da fase de grupos da Libertadores. O evento aconteceu na noite de segunda-feira (18/03), na sede da CBF. O meio-campista, dessa forma, falou como novo jogador do Glorioso e comentou sobre a possibilidade de atuar com a camisa 7.

“Encontrei com os dirigentes e me entregaram essa camisa. Estou ansioso para chegar no Rio. Por agora sim (recebi o número 7), mas não sei se ficarei com esse. Me deram uma camisa pesada (risos). Tem que colocar o peito na frente e enfrentar o desafio da melhor maneira”, disse Óscar Romero ao “ge”.

Chegada de Óscar Romero ao Botafogo

O meio-campista se encontrou com os dirigentes alvinegros antes do sorteio começar. A contratação do paraguaio foi anunciada de forma oficial na noite de segunda-feira (18/03). O jogador, desse modo, recebeu uma camisa do clube com o número 7 no evento da Conmebol. No entanto, é provável que Luiz Henrique fique com esta numeração.

Aliás, Óscar Romero é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (19/03) para se apresentar ao Botafogo. O meio-campista, dessa forma, é o 12° reforço do clube para temporada. O paraguaio assinou um contrato até o fim de 2024, podendo ser estendido até 2025. O jogador teve passagens pelo Pendikspor e pelo Boca Juniors.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.