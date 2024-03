Zico sobre renovação de Gabigol no Flamengo: ‘No meu time gostaria de tê-lo sempre’

Zico ao lado de Gabigol em museu do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Durante a cerimônia de inauguração de sua estátua de cera, Zico aproveitou para responder perguntas sobre o atual momento do Flamengo. Maior jogador da história do clube rubro-negro, ele deu a sua visão sobre o momento de Gabigol, atual camisa 10 da Gávea. Além de elogiar o atacante, Zico revelou que, recentemente, conversou com ele.

“Falar do Gabigol, o que ele representa, é chover no molhado. É um cara que marcou história no Flamengo, independente do que faça no Flamengo. Sempre entendeu o que é vestir a camisa do Flamengo e sempre foi profissional. Lógico que jovem, as vezes tem alguma coisa que curte mais, mas mesmo ele em um momento que não tem a preferência do esquema tático do treinador, ele está lá procurando a oportunidade dele”, disse o Galinho.

“Tive a oportunidade, aliás, de conversar come ele e agora tem que mostrar isso. O futebol tem altos e baixos. No momento que você está em baixo, tem que estar mais preparado do que aquele que esta jogando, para mostrar que pode assumir a posição. Assim, pelo o que vi ele está bem, treinando bem, condição física boa e esperando uma chance”, completou.

Renovação de contrato

O vínculo de Gabigol com o Flamengo vai até o fim do ano. Atualmente, as partes ainda não chegaram a um acordo. Questionado sobre o tema, Zico foi direto.

“Agora, se vai ficar ou não, tem gente mais preparada pra saber disso. No meu time gostaria de tê-lo sempre”, pontou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook