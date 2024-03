CEO elogia janela do Botafogo e detalha perfil de técnico desejado por John Textor

Thairo Arruda elogia janela do Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação/Botafogo) Jogada10 Jogada10

CEO do Botafogo, Thairo Arruda esteve presente no sorteio da fase de grupos da Libertadores, na última segunda-feira (18/03), na sede da Conmebol. O dirigente alvinegro, dessa forma, elogiou as contratações do clube para 2024. Afinal, 12 reforços chegaram ao Glorioso nesta janela de transferências.

“A gente está muito satisfeito com o nosso elenco. Com o Romero, foram 12 contratações, incluindo o Allan e o Igor Jesus que chegam no meio do ano. Foi uma janela muito boa do Botafogo, e a gente está bem satisfeito. Se tiver, é algo pontual. Mas a gente não está buscando nenhuma contratação nesse momento. Caso haja uma oportunidade, a gente sempre está de olho, como qualquer grande clube”, disse Thairo Arruda ao “ge”.

Novo técnico do Botafogo

Em seguida, Thairo Arruda explicou os perfis de técnicos desejados por John Textor. O clube vem buscando um novo treinador no mercado depois da saída de Tiago Nunes. No entanto, os dirigentes alvinegros ainda não conseguiram definir um nome no mercado.

“O John Textor gosta muito da escola europeia de treinadores, até para trazer essa mentalidade do futebol bonito europeu, toque de bola, e sair um pouco desse modo brasileiro de jogar, chutões. Ele gosta muito de posse de bola, jogo agressivo. Nacionalidade não é o importante. Há treinadores bons em qualquer lugar. É mais o estilo de jogo, e gente está buscando um treinador com esse perfil”, afirmou Thairo Arruda.

