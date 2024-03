Barcelona mira contratação de jovem destaque na Bundesliga

Benjamin Sesko é um dos destaques do RB Leipzig - Foto: Michaela Stache/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Michaela Stache/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Na reta final de 2023/24, o Barcelona já começa a se movimentar nos bastidores para reforçar o elenco para as próximas temporadas. De acordo com informações do site Fichajes.com, especializado no mercado de transferências, o Barça mira a contratação do atacante Benjamin Sesko, de 20 anos, destaque com a camisa do RB Leipzig, da Alemanha. Ao mesmo tempo, o site revela que outros gigantes do futebol europeu também monitoram a situação do jovem esloveno, como Real Madrid, Milan, Chelsea e Arsenal.

Benjamin Sesko é um dos destaques na Bundesliga e tem uma cláusula de rescisão avaliada em 50 milhões de euros (R$ 273,5 milhões). Assim, o Barcelona acompanha de perto a progressão do jogador de 20 anos, que tem contrato com o RB Leipzig até 2028.

O centroavante de 1,96m que na atual temporada marcou 11 gols e deu 2 assistências em 34 jogos oficiais com a equipe alemã. Além disso, o jogador teve boas atuações nas oitavas de final da Champions, quando dificultou a classificação do Real Madrid.

Porém, o site Fichajes.com também destaca que o valor da multa rescisória está fora das possibilidades atuais do Barça. Mas, com todo o mercado da próxima janela de transferências de verão ainda por acontecer, o clube catalão poderá se preparar para reforçar o elenco e buscar um substituto futuro para Lewandwoski.

