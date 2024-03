Presidente do Inter fala sobre interesse em Oscar: ‘Ainda é inicial’

Oscar está em pauta no Inter - (crédito: Foto: Divulgação / Shangai Port) Jogada10 Jogada10

O meia Oscar, do Shanghai Port (CHN), pode estar mesmo de volta ao Inter em um futuro breve. Segundo o que reportou o presidente Alessandro Barcellos na última segunda (18), durante sorteio da Copa Sul-Americana, o jogador está, de fato, em pauta.

O mandatário revelou que o Colorado já o monitorava, mas que já dá para considerar a negociação em estágio inicial. Ele tem contrato até novembro, o que poderia fazer com que o jogador de 32 anos chegasse, assim, sem custos.

“Passou pelo Inter e deixou saudades, deixou as portas abertas, um apreço muito grande. Sempre monitoramos este tipo de jogador pela proximidade com o clube e qualidade. Mas ainda é inicial. O contrato dele termina em novembro. Não sei se renovará. Tem tempo. É um jogador que buscamos saber a situação, o desejo. Se existir possibilidade, tentaremos contar com ele. Ainda não podemos tirar alguma conclusão”, disse o presidente.

Oscar foi revelado pelo São Paulo e contratado pelo Inter em 2010. Ficou quase dois anos no Beira-Rio, de onde se despediu para ir vestir as cores do Chelsea, no que foi sua primeira aventura fora do país.

Por lá tornou-se um dos principais jogadores do time, mas saiu em 2017, quando rumou para a China defender o Shanghai SPIG (hoje nomeado de Shanghai Port). Oscar acabou de dar início à sua oitava temporada na Ásia. Já são 208 jogos e 60 gols marcados no país.

