Produtos oficiais das Séries B, C e D do Brasileiro são lançados por marca alemã

A partir desta terça -feira (19), a marca alemã uhlsport fará, via campanha digital, o lançamento oficial das bolas que serão utilizadas este ano nas Séries B, C e D. Desde2023 a empresa é fornecedora oficial da CBF.

Para marcar a campanha e a presença da uhlsport na competição mais inclusiva do país, a empresa escolheu o goleiro Diego Alves, ex-Valencia (ESP) e ex-

Flamengo, para estrelar o vídeo promocional. Ele será o “Guardião das bolas” Match PRO, da Série B, e da Game PRO, das Séries C e D.

César Filho, diretor Comercial da FIRST Sports, empresa que representa a uhlsport no Brasil, comentou sobre a estratégia adotada para o lançamento dos produtos.

“A parceria com a CBF é muito estratégica para a uhlsport e estamos empolgados com o que virá pela frente. Esperamos aumentar, exponencialmente, o sucesso de 2023 nas Séries B, C e D”, explicou César.

