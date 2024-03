Presidente do Vasco, Pedrinho vai à reunião por reforma de São Januário

São Januário, casa do Vasco, deverá passar por reforma em breve - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O presidente do Vasco, Pedrinho, participou, nesta terça (19), de reunião na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro para debater o projeto de potencial construtivo para a reforma de São Januário.

Além de Pedrinho e representantes do Vasco – incluindo o ídolo Sorato -, estavam presentes também o presidente da Câmara, Carlos Caiado, e 23 vereadores dos 51 que fazem parte da casa.

Segundo o portal “Uol”, ficaram definidas reuniões do Colégio de Líderes para o começo de abril para dar sequência ao projeto. Elas servirão para definir duas datas de apresentação do parecer conjunto das comissões. Uma com a Câmara e outra na Barra da Tijuca, zona receptora do potencial construtivo.

O processo, aliás, tem caráter de urgência, já que em outubro acontecerão as eleições municipais, o que poderia atrapalhar no andamento dos trâmites. A votação do projeto, então, está previsto para acontecer ainda no primeiro semestre.

Pedrinho apresentou a importância da reforma não só para o clube, como para a cidade do Rio de Janeiro. Um dos pontos tocados pelo presidente foi a intenção de incluir os moradores da Barreira do Vasco, comunidade vizinha de São Januário, nas obras. A ideia seria tentar, assim, amenizar o prejuízo que será causado com os dias sem jogos.

O ex-jogador do Cruz-maltino revelou que dará uma coletiva de imprensa na próxima terça-feira (26), com local e data ainda por definir.

Bom salientar, aliás, que nem todos os 23 vereadores presentes na reunião eram torcedores do Vasco. Estavam incluídos também flamenguistas, tricolores e botafoguenses. Entre eles, representantes de praticamente todas as bancadas e partidos.

