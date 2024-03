Jogos do Grêmio na Libertadores-2024: Datas, horários e onde assistir

Tricolor Gaúcho estreia na Libertadores contra o The Strongest, da Bolívia - (crédito: Jogada 10) Jogada10 Jogada10

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (19) as datas e os horários da fase de grupo da Libertadores. Tricampeão da competição, (1983, 1995 e 2017), o Grêmio é o cabeça de chave C e já sabe onde e quando enfrentará o Estudiantes, o The Strongest e o Huachipato.

A fase de grupos terá início na semana do dia 2 de abril e terminará em 30 de maio, quando os classificados às oitavas de final serão definidos.

Confira as datas e os locais dos jogos do Grêmio

1ª rodada – The Strongest x Grêmio, 02/04 , 21h (Paramount)

2ª rodada – Grêmio x Huachipato, 09/04, 19h (Paramount)

3ª rodada – Estudiantes x Grêmio, 23/04, 19h (Star+)

4ª rodada – Huachipato x Grêmio, 08/05, 19h (Star +)

5ª rodada – Grêmio x Estudiantes, 15/05, 19h (Paramount)

6ª rodada – Grêmio x The Strongest, 29/03, 19h (Star +)

