Cruzeiro vence Flamengo e sobe na tabela do Brasileirão feminino

A cruzeirense Sandoval rechaça a bola e evita a chegada do ataque do Flamengo - (crédito: Foto: Staff Images Woman / CBF)

O Cruzeiro derrotou o Flamengo por 2 a 1, nesta terça-feira (19/3), em pleno Luso-Brasileiro, no Rio, pela segunda rodada do Brasileirão feminino. Foi a primeira vitória das Cabulosas na competição, chegando aos quatro pontos. Já o Mengo não começa bem a sua campanha. Afinal, também perdeu na estreia (Palmeiras 3 a 2).

Byanca Brasil foi a destaque do Cruzeiro. Fez a jogada do primeiro gol, de Mai Mai, e marcou o segundo tento da equipe. Além de fazer um gol que acabou anulado. Para o Flamengo, o gol foi de Crivelari.

Cruzeiro em vantagem

O Flamengo deu a falsa impressão de que iria sufocar as Cabulosas. No primeiro minuto, Jucinara chutou, a zaga bloqueou e Cristiane finalizou para a goleira Tati Amaro salvar na linha. Só que, aos oito, Bianca Brasil avançou livre pela esquerda e chutou para defesa parcial de Gabi. Na sobra, Mai Mai mandou para a rede, fazendo Raposa 1 a 0. Com a vantagem, o Cruzeiro começou a apostar mais em contra-ataques. Num repeteco do gol, Byanca Brasil fez o gol, mas anulado por impedimento.

Flamengo luta, mas não chega ao empate

O Flamengo buscou atacar, mas de forma atabalhoada. E foi para o intervalo em desvantagem. Na etapa final, com a entrada da atacante Glaucia no lugar da lateral-direita Monalisa, o Fla entrou para o abafa. Mas deu espaços para que o Cruzeiro ampliasse com Byanca Brasil logo aos três minutos. E o Cruzeiro quase levou o terceiro com a mesma Byanca (a melhor em campo). O time carioca parecia nocauteado. Porém, voltou ao jogo quando, aos 15, Giovana concluiu passe de Cristiane e fez o primeiro gol do Mengo. Aí sim, o time carioca passou a ser dominante. Duda quase empatou aos 31, em ótima defesa de Tati.

