Federação Paulista libera e Palmeiras voltará jogar no Allianz Parque

Palmeiras vai poder voltar a jogar no Allianz Parque - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras está próximo de retornar ao Allianz Parque para a semifinal do Campeonato Paulista. Na terça-feira (19), o clube recebeu a aprovação da Federação Paulista de Futebol (FPF) após a vistoria do novo gramado sintético. Sendo assim, o estádio pode receber jogos novamente. Desse modo, o Palmeiras indicará o Allianz Parque como local da partida contra o Novorizontino na semifinal do Estadual.

A decisão sobre as datas e horários será no Conselho Técnico que acontece na quarta-feira (20), às 11h, na sede da FPF.

Comunicado oficial do Palmeiras

“Após a realização de vistorias técnicas, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta terça-feira (19) a liberação do campo do Allianz Parque para utilização, o qual estava interditado desde 2 de fevereiro”, declarou o Palmeiras em comunicado oficial.

“Dessa forma, no Conselho Técnico da entidade, marcado para amanhã, indicaremos o Allianz Parque como local do jogo único da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em data a ser definida”.

O Allianz Parque estava interditado desde o final de janeiro devido aos problemas enfrentados com o gramado desde o final do ano passado. A Real Arenas, responsável pela manutenção do estádio, substituiu o campo, utilizando cortiça importada da Europa.

Antes da vistoria da Federação Paulista, o Palmeiras realizou testes com equipes de base, que aprovaram o novo piso.

É importante destacar que a grama sintética permanece a mesma, pois ainda está em perfeitas condições de uso. A única alteração foi a substituição do antigo composto termoplástico pela cortiça, devido ao derretimento causado pelo calor e poluição de São Paulo, que, afinal, resultava em uma substância pegajosa nos calçados dos jogadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.