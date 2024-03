Fortaleza x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza pode afundar o Ceará na Copa do Nordeste - (crédito: Felipe) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (20), Fortaleza e Ceará se enfrentam em um clássico importante na Copa do Nordeste. Na Arena Castelão, o Tricolor tem a chance de encaminhar sua classificação para as quartas de final da competição, mas pode também complicar o rival. O Vozão precisa vencer para continuar com possibilidades reais de classificação. A bola rola às 21h30.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Verdes Mares (aberta local) e do Canal Goat (YouTube), a partir das 21h15.

Como chega o Fortaleza

Em uma espécie de prévia da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza já tem um encontro importante contra seu maior rival. Mas o Leão terá alguns problemas para o confronto, já que o zagueiro Brítez, suspenso após o terceiro amarelo, está fora. Assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve colocar Titi e Cardona como os titulares da zaga, lançando Calebe no meio-campo. Pedro Augusto e Thiago Galhardo, lesionados, seguem fora.

Como chega o Ceará

Do lado do Vozão, dois nomes deverão ser baixas. São eles o goleiro Richard, que se machucou contra o Ferroviário, e o atacante Castro. Dessa forma, o técnico Vagner Mancini deve colocar Bruno Ferreira na baliza e dar a Barceló uma vaga no time titular, conforme aconteceu na partida passada.

FORTALEZA x CEARÁ

Copa do Nordeste – 6ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 20/3/2024 às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Lenilton Rodrigues Júnior (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Kauan, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Guilherme Castilho; Erick Pulga, Barceló e Aylon. Técnico: Vagner Mancini.

